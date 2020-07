Torre del Greco – Inaugurata la sede di ConfimpresaItalia della Provincia di Napoli

“ConfimpresaItalia della Provincia di Napoli” è un’articolazione territoriale della Confederazione sindacale datoriale a carattere nazionale “ConfimpresaItalia”, costituitasi scegliendo come punto di raccordo la città di Torre del Greco, per offrire una vasta gamma di servizi a favore delle imprese, ai lavoratori autonomi, ai professionisti, ma anche al cittadino attraverso l’assistenza legale, fiscale e del lavoro.

Sono state illustrate le attività e le potenzialità di “ConfimpresaItalia della Provincia di Napoli”, nella convinzione che i servizi erogati soprattutto alle piccole e medie imprese costituiscano strumenti quanto mai necessari per restare competitivi specie in una fase di ripartenza come quella che stiamo vivendo.

“Una nuova associazione, una confederazione delle imprese, delle attività professionali e del lavoro autonomo – le parole del presidente Annarita Ottaviano – tutti servizi rivolti anche ai liberi professionisti. I servizi erogati saranno quelli nell’ambito della formazione manageriale e dei dipendenti nonché consulenza fiscale e del lavoro. Sarà un’agenzia di lavoro dove si potrà ricercare il lavoro sia tramite l’incrocio della domanda e dell’offerta sia dei dipendenti che delle aziende. Assistenza per le erogazioni di mutui e finanza agevolati. Offrire inoltre ai giovani, in cerca di opportunità, assistenza nell’aprire nuove sedi sul territorio. Siamo una squadra di professionisti con l’obbiettivo comune di soddisfare le esigenze delle aziende. La sede operativa è quella di Torre del Greco, ma la delega è a livello provinciale, così come quella regionale per quello che riguarda le problematiche del territorio, per poi discuterne intorno a un tavolo di concertazione.”

Presente all’inaugurazione anche il presidente nazionale di Confimpresa, il dottor Luigi Manganiello che così commenta: “Dopo tanti incontri, siamo riusciti a costituire la sede territoriale a Torre del Greco con l’ambizione di muoversi sui territori limitrofi, quindi su tutta l’aria vesuviana. La nostra associazione è radicata su 17 regioni con 85 sedi. Siamo un’associazione che riesce ad avere un rapporto molto diretto tra i vertici e le sedi territoriali, consentendo ai territori di usufruire in maniera diretta di tutti i servizi e le attività che verranno fatte a Roma e tutte le strategie messe in campo per le piccole e medie imprese. E’ chiaro che quello campano è un territorio che merita. Noi abbiamo messo in campo soprattutto dei nuovi contratti di lavoro. In queste zone c’è ancora molto sommerso. Siamo contro il dumping contrattuale (applicazione di contratti firmati da organizzazioni datoriali e sindacali non maggiormente rappresentativi e che applicano forme di ribasso delle tabelle contributive non conformi – ndr) e siamo a favore dell’emersione del lavoro perché non ci può essere economia se c’è lavoro sommerso. Grazie a nuovi contratti di lavoro che abbiamo siglato, con particolare riferimento al settore del turismo che è parte danneggiato in modo particolare in questa emergenza Covid, diamo la possibilità all’imprenditore di poter regolarizzare il personale e non incorrere in situazioni che vanno a danneggiare l’economia, il lavoratore, ma anche le stesse imprese.

“Noi lavoriamo in tutti i settori del commercio: soprattutto con riferimento alle micro, piccole e medio imprese. In Campania ci occupiamo soprattutto di contratti di formazione professionale. La vocazione torrese è sull’internalizzazione, avendo esperienza nel corallo, nella floricoltura e nell’ambito agroalimentare. Purtroppo abbiamo degli Stati bloccati, prima con l’embargo con la Russia, poi il problema dei Balcani e infine la pandemia: motivi che stanno frenando l’espansione extraterritoriale”.

E così conclude: “Non siamo sindacalisti di mestiere ma tutti professionisti imprenditori di successo e mettiamo la nostra esperienza a favore del territorio in maniera molto diretta. Da noi l’iscrizione è molto più economica rispetto ad altre associazioni datoriali del settore: non siamo articolati con mega sedi, mega dipendenti e non abbiamo nessun tipo di finanziamento pubblico.”

Presenti alla conferenza stampa anche Giuseppe Manganiello, presidente nazionale di Confimpresa, Sergio Altiero, commercialista, revisore legale e vicepresidente di “ConfimpresaItalia della Provincia di Napoli”;il dr. Giuseppe Crescitelli, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Torre Annunziata e Giovanni Palomba, sindaco di Torre del Greco.