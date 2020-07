Ercolano – A Villa Campolieto serata conclusiva della 31esima edizione del Festival delle Ville Vesuviane

Dopo la serata di martedì 21 luglio che ha visto protagonista il maestro Nicola Piovani, domenica 26 luglio si è conclusa la 31esima edizione del Festival delle Ville Vesuviane, con lo spettacolo “Conta su di me”, Canzoni e Poesie con il cantante dei Marlene Kuntz Cristiano Godano e il poeta Davide Rondoni.

Davide Rondoni, poeta e scrittore, ha fondato il Centro di Poesia contemporanea dell’Università di Bologna e la rivista ‘clanDestino’. “E’ una serata di incontro tra musica e poesia – ci racconta il poeta – due arti diverse ma anche così vicine. Sarà una serata in cui si mette a tema una tematica che Cristiano ha portato nella sua ultima ballata e io nelle mie poesie che leggerò: è il tema dell’amicizia. Che è la forma più bella e importante dell’amore e dell’aiuto tra le persone. Lo faremo alternandoci e incontrandoci, a un certo momento del finale, in una canzone che accompagnerà una mia poesia. L’amicizia è il vero sale della vita, senza l’amicizia non c’è amore, non c’è società, non c’è comunità. Però ricordarcelo e vedere quali parole possiamo dirci per ricordarci quanto questo sentimento sia importante forse è meglio.” E così conclude: “Abbiamo già fatto queste serate. E’ bello farlo con artisti come Cristiano; l’ho fatto con tanti altri cantanti da Lucio Dalla a Morgan, perché è bello che le arti si incontrino e diano il meglio di sé in serate come questa.”

Tanti i brani proposti da Cristiano Godano, tra cui: La canzone che scrivo per te, Canzone per un figlio, Ti voglio dire.

Presente alla serata il presidente della Banca di Credito Popolare Mauro Ascione: “Un importante evento che si rinnova come ogni anno. Un’eccellenza del territorio quale è l’Ente Ville Vesuviane, che gestisce in maniera impeccabile un imponente patrimonio architettonico sul territorio. Anche quest’anno si riempie di musica e di cultura. Ripartendo quindi dalla cultura recuperiamo anche i nostri territori. La nostra presenza, come Banca di Credito Popolare, vuol significare la vicinanza a tutto ciò che è sviluppo del territorio e in particolar modo con l’Ente Ville Vesuviane col quale c’è una storico partenariato nel promuovere insieme delle attività culturali per il bene comune delle nostre città.”