Torre del Greco – Il saluto dell’ex assessore Refuto: “La città mi ha dato tanto, grazie al consigliere Caldarola”

“Al Consigliere Caldarola Luigi

Trascorsi ormai quasi due anni e mezzo dal mandato conferitomi, caratterizzato da inteso lavoro, importanti attività e programmi condivisi, termina oggi il mio percorso politico-amministrativo nella città che mi ha “adottata”, che mi ha sempre fatto sentire a casa, che ho imparato a conoscere ed apprezzare, grazie al cuore grande dei suoi cittadini che in questi anni hanno incrociato la mia strada.

Ringrazio con tanta stima tutti i Dirigenti ed i dipendenti comunali per la fattiva collaborazione prestata; in particolare mi sento di ringraziare le persone con le quali ho lavorato più a stretto contatto: il Dirigente ed i dipendenti tutti del Settore Politiche Sociali, per il lavoro e l’impegno profuso quotidianamente grazie al quale sono state messe in campo numerose misure ed importanti attività, quali potenziamento dell’organico dei servizi sociali, in un momento di affanno per tutti gli uffici costretti a lavorare in carenza di personale; misure a sostegno della disabilità, della genitorialità, corsi di formazione professionali, tirocini per supportare l’inserimento nel mondo del lavoro, le numerose attivitàlegate a misure nazionali (PUC per i percettori RdC) e quelle messe in campo durante il periodo del lock down, senza dimenticare quelle recentissime, inclusive e di sollievo, per regalare un Natale di sorrisi ad anziani, bambini ed indigenti.

Un ringraziamento particolare lo dedico al Capo Gruppo della lista “Il Cittadino” ed al Consigliere Luigi Caldarola, quest’ultimo, per avermi dato l’opportunità di vivere una splendida esperienza, per aver vissuto con me questi anni di Assessorato, trascurando come me gli affetti familiari per il bene comune e per avermi insegnato, con l’entusiasmo che lo contraddistingue, che la politica è passione, la politica è trasparenza ma soprattutto, la politica è correttezza.

Ed è proprio al Consigliere Luigi Caldarola che auguro di continuare a lavorare ancora, sempre e con lo stesso impegno, e a percorrere la strada, quella giusta, come ha fatto fino ad oggi.

Avv. Luisa Refuto