Torre del Greco- Formazione nuova giunta: malumori tra i 7 della federazione, D’Ambrosio decisivo per la nuova maggioranza

Lascia no…Raddoppia si. Tra sfottò, provocazioni social e colpi di mano, il Sindaco Giovanni Palomba continua l’avventura a Palazzo Baronale con una nuova maggioranza. Un’operazione che ha lasciato i 7 della Federazione e quel che rimane della vecchia opposizione di sasso, e che potrebbe fortificarsi con il ripescaggio di due consiglieri non proprio convinti della scelta fatta.

Ad uscirne sconfitti sono i 7 della Federazione, che non meno di 10 giorni fa, in una riunione tra i capi gruppo, certi di avere in pugno il Primo Cittadino, portavano sul tavolo le loro richieste tramite il portavoce Piccirillo: 4 assessori, ridistribuzione delle deleghe e veto sulla posizione di Felice Gaglione, in cambio della poltrona di vicesindaco.

Uno scenario che avrebbe ridimensionato il gruppo capitanato dal consigliere Langella ed escluso dai “giochi” il consigliere D’Ambrosio. Proprio quest’ultimo, però, è risultato decisivo per far nascere il nuovo esecutivo cittadino, rinunciando ad un assessore. Incassato sabato scorso il sì della coppia Mele- Buono, il rappresentate della lista Movimento Popolare Torrese avrebbe dato disponibilità al primo cittadino di rinunciare all’assessorato, appoggiando (in coppia con Tabernacolo) un nome “condiviso” per formare la giunta. Una mossa che ha di fatto portato alla quadra ed al nuovo governo cittadino.