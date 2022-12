Torre del Greco – Il 22 dicembre III assemblea del Forum dei giovani

“Vogliamo salutare questo secondo anno di mandato dedicando ai giovani e alle giovani della nostra città un momento di confronto e di ritrovo. Per questo invitiamo tutta la gioventù torrese a prendere parte all’assemblea del Forum dei Giovani della città di Torre del Greco giovedì 22 dicembre.” Così i consiglieri e le consigliere del Forum corallino chiamano a riunirsi i nostri concittadini per la quarta assemblea plenaria del loro mandato. “L’appuntamento è fissato alle ore 18 presso la sede del Forum dei Giovani di Torre del Greco sita nei locali al pianterreno di Palazzo Baronale. Faremo il punto della situazione su quanto fatto durante quest’anno e sui nuovi progetti in cantiere, nella speranza che ci giungano altre proposte progettuali da parte dei nostri coetanei. Con quest’assemblea ci poniamo l’obiettivo di avvicinarci quanto più possibile alla comunità studentesca, per questo motivo invitiamo i rappresentanti e le rappresentanti degli istituti presenti sul territorio a partecipare e a coinvolgere gli studenti e le studentesse dei propri plessi. Quello assembleare è un momento elettrizzante, simbolo di socialità e condivisione, durante il quale è possibile scambiare idee, far sentire la propria voce e dare inizio al cambiamento. In quanto Forum riteniamo essenziale che si instauri un solido legame con quanti frequentano ancora il liceo e gli istituti tecnici, di modo che possano avanzare le proprie istanze e necessità in un luogo sicuro, aperto e disponibile all’ascolto. Durante le scorse assemblee ci sono state avanzate richieste e proposte che hanno portato alla nascita di attività sentite e partecipate. Esempi sono stati “La Salle Street”, realizzato esattamente un anno fa, il progetto Agorà che ci accompagna anch’esso da un anno spronando i ragazzi e le ragazze a confrontarsi sugli argomenti più disparati. Ancora, il progetto “World Cafè: chiacchiere in lingua” che ha visto giovanissimi e giovanissime provenienti da diverse città europee mettersi a disposizione per i nostri ragazzi e ragazze. Ci auguriamo una grande affluenza per questa assemblea e ricordiamo a tutti i giovani lettori e lettrici che il primo passo per creare qualcosa di nuovo, per vincere la noia, per credere che qualcosa possa e debba essere fatto è parlare e confrontarsi con il prossimo. Insieme possiamo fare tanto! Siamo noi il futuro della nostra città e voi quello di un organo importante e fondamentale come il Forum dei Giovani. Cogliamo l’occasione per augurare a tutta la popolazione torrese buone feste. Vi aspettiamo!”