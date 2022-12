Torre del Greco – All’Istituto Don Lorenzo Milani inaugurazione di un campo sportivo e aule didattiche

Domenica 18 dicembre all’Istituto Don Lorenzo Milani, inaugurazione di un campo sportivo e di alcune aule didattiche. Di seguito le dichiarazioni del consigliere comunale Michele Langella.

“Ci siamo! Abbiamo inaugurato il Campo Sportivo Polifunzionale e le aule didattiche presso l’Istituto “Don Lorenzo Milani”.

Questo è uno dei risultati di cui vado più fiero; di quelli che ti riempiono di orgoglio e ti fanno capire che il tuo operato e gli sforzi fatti, non sono stati vani.

Un Progetto nato nel 2020 da una scommessa del sottoscritto e dell’Assessore al ramo, Enrico Pensati, con il Dirigente scolastico Raffaele Palomba.

Riuscimmo in poco tempo a far appostare in bilancio la cifra necessaria per realizzare l’opera e, grazie al lavoro sinergico con gli uffici preposti e al lavoro incessante del sindaco Giovanni Palomba, a far partire il farraginoso iter burocratico.

Dopo più di due anni, finalmente, siamo qui immortalati in una foto che custodirò gelosamente e che rappresenta, per la nostra città, la nascita di un nuovo spazio aggregativo”.