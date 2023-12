Torre del Greco – Il 16 e 17 Dicembre torna Mercatorre “Christmas Edition”

La fiera dedicata all’artigianato, al modernariato e al collezionismo arriva in versione natalizia ricca di novità, sorprese e occasioni di intrattenimento

Per due giornate, dalle ore 10 alle ore 22, esposizioni, iniziative musicali, street food e animazione per i bambini animeranno lo spazio di archeologia industriale di Torre del Greco in u n’atmosfera natalizia.

40 espositori tra collezionisti, hobbisti e artigiani occuperanno i corridoi della Stecca e del piazzale esterno, per tutto il giorno in orario continuato.

Tra le novità dell’appuntamento di Natale, la partecipazione di presepisti e uno speciale spettacolo a cura dell’artista Rudiní.

Sarà, inoltre, allestita un’area dedicata al food, per chi volesse trattenersi a pranzo o a cena, stuzzicare qualcosa per accompagnare un aperitivo o mangiare qualcosa tra un regalo e la visita agli stand. Saranno presenti I’m Ciro, caratteristico furgone, specializzato in pizze fritte e U Murzill Sapurit.

Ed ovviamente sarà aperto il Cobar con i suoi spazi accoglienti per consumare o chiacchierare comodamente seduti.