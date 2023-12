Torre del Greco – Museo del gioco e del giocattolo dall’11 al 18 dicembre

Da lunedì 11 e fino al 18 dicembre, grazie al nostro concittadino Giuseppe Vitiello, è possibile ammirare preziosi giochi e giocattoli d’epoca presso i locali dell’”Associazione Marittimi per il Futuro” al Primo Vico Giardino del Carmine (adiacente all’Istituto d’Arte). Da sempre collezionista di giochi e giocattoli del ‘900, ha dedicato gran parte della sua vita alla raccolta di questi stupendi cimeli. Felice di accogliere i visitatori, si rammarica di non aver avuto ancora la possibilità di un’adeguata sede permanente tale poter esporre in maniera continuativa la sua cospicua collezione di oltre mille tra giochi e giocattoli quali bambole e pupazzi oltre ad auto, aerei, vagoni e stazioni ferroviarie in scala, soldatini di piombo e tant’altro ancora.