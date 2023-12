Torre del Greco – Hotel Poseidon e gruppo Rdr, due eccellenze cittadine unite da un unico momento

Innanzitutto è stata una festa: una festa per una realtà imprenditoriale che non rappresenta solo un’eccellenza cittadina e regionale ma che nel suo settore, il ciclo integrato delle acque, è di fatto il terzo player nazionale. Ma la conviviale organizzata dal gruppo controllato dalla Di Ruocco Holding (Rdr, Darf acque in movimento, Comid Group e Officine Rdr Aviomar) per augurare ai dipendenti (arrivati a quota 393) un sereno Natale, è stato l’occasione per mettere in luce un’altra impresa che, nel suo campo, rappresenta appieno la qualità “made in Torre del Greco”: si tratta dell’hotel Poseidon, la struttura di via monsignor Michele Sasso che sta guadagnando sempre più consensi nel campo dell’accoglienza e dell’eventistica in tutta la provincia di Napoli.

Due modi di fare impresa in vetrina, per una serata, quella svoltasi venerdì 16 dicembre, che ha rispecchiato appieno l’essenza del messaggio che si voleva lanciare: fare festa nel segno della sobrietà e dell’eleganza.

Ad aprire il momento, il saluto dell’amministratore delegato dalla Rdr Spa società benefit, Luca Serena, che non ha nascosto la soddisfazione legata in particolare ai dati riferiti al 2023: “Anno – sottolinea – nel quale abbiamo festeggiato complessivamente cinquanta nuove assunzioni, che ci portano a sfiorare quota 400 assunti (393 per la precisione) all’interno delle aziende del gruppo. Per lo più si tratta di giovani e questo rappresenta un altro aspetto significativo. Il fatturato poi ha toccato i 70 milioni di euro e anche le prospettive per il 2024 sono molto importanti”.

A cominciare dal nuovo progetto di alternanza scuola-lavoro: “Che verrà presentato nei prossimi giorni e che vedrà coinvolti 45 alunni dell’istituto Marconi di Torre Annunziata”.

Entusiasta per la perfetta riuscita della serata anche Celestino Passaro, fresco di nomina ad amministratore dell’hotel Poseidon: “Siamo onorati che questi eventi vengano ospitati dalla nostra struttura. Negli ultimi tempi, l’albergo è interessato da una serie di iniziative che testimoniano come la qualità messa in campo dal nostro staff stia conquistando sempre maggiori consensi, regalando quelle emozioni che col nostro lavoro intendiamo trasmettere”.