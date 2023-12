Napoli – Quartieri spagnoli: arrestato un ricercato

Nella notte di ieri, gli agenti del Commissariato Montecalvario hanno tratto in arresto un 47enne spagnolo destinatario di mandato di arresto, esteso in campo internazionale, emesso il 4 agosto 2009 dall’ Autorità Giudiziaria Venezuelana.

Il predetto, che dovrà espiare la pena di 8 anni di reclusione per il reato di estorsione, commesso in Venezuela, è stato rintracciato in un alloggio provvisorio nel centro cittadino.