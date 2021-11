Torre del Greco – Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Palomba: “Opportunità per riflettere tutti insieme su un fenomeno, purtroppo, dalla recrudescente e tragica attualità“

“La giornata odierna deve essere, per l’intera comunità, non soltanto un’occasione di celebrazione formale dei temi e dei diritti delle donne vittime di violenza, ma deve rappresentare soprattutto un’opportunità per riflettere tutti insieme su un fenomeno, purtroppo, dalla recrudescente e tragica attualità. Le cronache di stampa sono tragicamente piene di episodi di violenza, quasi quotidiani, perpetrati sulle donne della nostra società, continuamente mortificate nella propria dignità umana. È violenza, infatti, non soltanto l’esercizio di un abuso fisico, quanto la coercizione e la pressione psicologica che, oggi, sembra essere la forma di sopruso maggiormente diffusa e più abituale alla quale sono esposte. Una condizione, certamente, esasperata dal presente e singolare contesto storico nel quale stiamo vivendo a causa della pandemia in atto che purtroppo ha siglato, nel corso dell’ultimo anno, un incremento di azioni e di accadimenti efferati soprattutto all’intero delle mura domestiche, trasformatesi per tante donne in autentiche prigioni. E’ quanto mai necessaria, pertanto, una sostanziosa azione di sensibilizzazione che – ciascuno, nella diversità del proprio ruolo sociale, professionale ed istituzionale, ha l’obbligo di fare nell’ambito della comunità nella quale vive ed opera, iniziando innanzitutto dai giovani e formandoli ai fondamentali principi del rispetto e della tolleranza di genere. C’è bisogno di un impegno concreto. È quanto ci richiedono I nostri territori, la nostra gente, le nostre donne, alle quali abbiamo il dovere etico e morale di dare risposte”.

Con queste parole il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, in occasione della “Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne” .