Torre del Greco – Prevenzione, giovedì 25 Novembre l’evento “Pienz a Salute”

Continuano gli appuntamenti dell’iniziativa “Pienz a salute”, promossa dall’Asl Na3 Sud, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Torre del Greco, guidata dal sindaco Giovanni Palomba – Assessorato Igiene e Sanità – per sensibilizzare sui territori comunali, azioni di prevenzione verso le principali patologie.

Così, giovedì’ 25 Novembre, dalle ore 09.00 alle ore 18.00 in via Alcide de Gasperi – all’interno del parcheggio – sarà possibile per le donne dai 25 ai 29 anni effettuare Pap Test, per le donne dai 30 ai 64 anni sarà possibile effettuare Pap Test HPV DNA, per le donne invece dai 45 ai 69 anni sarà possibile effettuare prenotazione di mammografia, e ancora, per uomini e donnedai 50 ai 74 anni, sarà possibile ritirare il Kit per l’esame al colon retto.

L’idea, nata per recuperare le attività di prevenzione e di screening bloccate a causa della pandemia da COVID-19, vede coinvolti gran parte dei 57 comuni del Distretto, afferenti l’Azienda Sanitaria, per instaurare azioni proattive e positive con le amministrazioni e gli enti locali.

“Un’ opportunità bella – le parole dell’assessore Antonella Esposito – ed anche importante, quella che in forma gratuita è offerta alla nostra collettività e che l’Amministrazione comunale ha sponsorizzato con determinazione. La prevenzione è una fase importantissima nel contrasto all’insorgere di patologie, purtroppo oggi, particolarmente diffuse. Il mio invito, pertanto, ai cittadini torresi, è quello di usufruire al meglio di questa iniziativa, e, secondo le proprie esigenze, effettuare i controlli più opportuni. Il rispetto della propria salute è innanzitutto rispetto per se stessi”.