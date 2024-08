Torre del Greco – Furti e rapine in abitazione: tre georgiani arrestati e un pregiudicato italiano denunciato

La Squadra Mobile della Questura di Napoli, d’intesa con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, in data 22.8.2024 ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto tre soggetti di nazionalità georgiana per il reato di ricettazione, denunciando in stato di libertà un pregiudicato italiano, per lo stesso delitto.

Nell’ambito delle attività mirate al contrasto dei furti e delle rapine in abitazione che registrano purtroppo una puntuale recrudescenza nel periodo estivo, è stata effettuata una perquisizione d’iniziativa della polizia giudiziaria in un’abitazione dì Torre del Greco dove dimoravano le persone sopra citate.

A seguito di un’accurata ricerca, sono stati rinvenuti e sequestrati migliaia di euro in denaro contante, 9 orologi di pregio, numerosi monili in oro, borse e pochette di alta gamma, nonché chiavi adulterate, grimaldelli e frese solitamente utilizzati per introdursi abusivamente nelle case da “svaligiare” e per aprire le casseforti ivi ubicate.

Sono in corso indagini finalizzate ad accertare la titolarità dei beni rinvenuti al fine di restituirli ai legittimi proprietari.

Essendo emersi gravi indizi di colpevolezza in ordine quantomeno al delitto di ricettazione a carico dei tre soggetti di nazionalità georgiana, la polizia giudiziaria ha proceduto al fermo degli stessi.

All’esito delle attività, i tre georgiani sottoposti a fermo di polizia giudiziaria sono stati associati alla Casa Circondariale “G.Salvia” di Napoli-Poggioreale, a disposizione dell’A.G., in attesa dell’udienza di convalida.