Boscoreale – 70 grammi di cocaina, arrestata pusher

BOSCOREALE: Carabinieri arrestano pusher 70enne

70enne di Boscoreale, risponderà di detenzione di droga a fini di spaccio.

Già nota alle forze dell’ordine, la donna è stata arrestata dai Carabinieri della stazione di Boscoreale.

Durante una perquisizione domiciliare è stata trovata in possesso di 70 grammi di cocaina, pronti per essere smerciati.

Finita in manette, è stata sottoposta ai domiciliari in attesa di raccontare al giudice la sua versione dei fatti.