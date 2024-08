Torre del Greco – Stava danneggiando delle auto con un tondino di ferro, raggiunto dagli agenti li aggredisce: arrestato 26enne

Nello scorso pomeriggio, gli agenti del Commissariato di Torre del Greco , durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Scappi Novesca angolo via Previcella dove hanno notato un uomo che, con un tondino di ferro stava danneggiando le auto parcheggiate e che alla vista degli operatori ha tentato di darsi alla fuga.

Una volta raggiunto, il prevenuto ha aggredito i poliziotti con calci e pugni fino a quando, non senza difficoltà, è stato bloccato.

Per tale motivo il 26enne del Mali con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per violenza, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato.