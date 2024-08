Pompei – Prova a rubare saponi e bagnoschiuma in un supermercato: in arresto 42enne di Boscoreale

E’ stato un kit per l’igiene personale a costare le manette a L.M.8, 42enne di Boscoreale già noto alle forze dell’ordine. Ha provato a portare via bagnoschiuma, deodoranti e saponi vari da un supermercato di Pompei ma una guardia giurata ha visto tutto. Ha provato a fermarlo ma il 42enne l’ha colpito ed è fuggito.

I carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata, allertati dal personale del market, lo hanno rintracciato poco lontano, con i prodotti ancora tra le mani.

E’ stato arrestato per rapina impropria ed è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.