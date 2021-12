Torre del Greco – Firmata la convenzione per il rinnovo dei locali alla Capitaneria di Porto

Firmata questa mattina dal sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, la convenzione che, di fatto, rinnova il comodato d’uso dei locali – presso gli ex Molini Meridionali Marzoli – all’Autorità della Capitaneria di Porto.

La firma dell’accordo, tra il primo cittadino e il Direttore Marittimo della Campania, Ammiraglio Ispettore Pietro Giuseppe Vella, è avvenuta alla presenza del Comandante Vittorio Giovannone e del Dirigente al Patrimonio, Gennaro Russo e concretizza la ferma volontà dell’ Ente Amministrativo di continuare a garantire ai cittadini torresi un servizio​ importante per l’intera collettività.

Così, come si legge dall’atto stesso, infatti – per i prossimi nove anni – i marittimi della città potranno continuare a rivolgersi agli uffici di via Calastro e provvedere al regolare disbrigo delle pratiche, mentre la città continuerà ad essere sede delle attività di monitoraggio e tutela da parte dell’Autorità di controllo del demanio marittimo.

“Riteniamo un servizio essenziale – le parole del sindaco Palomba – quello che la Capitaneria di Porto svolge a beneficio della nostra comunità, che una città importante e ad evidente vocazione marittima, come Torre del Greco, non può non avere. Abbiamo, pertanto, fortemente voluto che gli uffici restassero sul territorio e da qui continuassero le attività di coordinamento e di controllo anche per le realtà a noi viciniore. Garantire il servizio della Capitaneria di Porto, significa rispettare e difendere l’identità storica della città e dei suoi cittadini”.​