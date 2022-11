Torre del Greco – Emergenza maltempo, Palomba: ‘Ringrazio la Polizia Municipale e i volontari delle associazioni di protezione civile intervenuti’

“Nell’ambito dell’emergenza meteorologica che nella giornata di ieri si è abbattuta in modo inatteso e violento sull’intera Regione Campania, determinando situazioni di evidente criticità anche nella nostra città, ritengo doveroso formulare il mio vivo ringraziamento – unito a quello dell’intera Amministrazione comunale – al Corpo di Polizia Municipale di Torre del Greco, abilmente guidato dal Comandante Salvatore Visone. Tantissime le segnalazioni di difficoltà che in modo continuo, per l’intera giornata di ieri, sono pervenute da parte dei cittadini agli uffici del Comando, e, alle quali le nostre unità di vigili hanno dato tempestivo riscontro, cercando di intervenire in tempi brevissimi sulle diverse aree e quartieri della città, e, salvando la vita ad un cittadino rimasto intrappolato nella propria auto. Un lavoro incessante, proseguito sino alle ore serali grazie al quale è stato possibile – rispetto alle criticità rilevate – garantire anche una funzionale circolazione stradale, decongestionando il traffico urbano nei punti di maggiore emergenza.

Un sentito ringraziamento, inoltre, voglio rivolgerlo anche a tutti i volontari delle associazioni di protezione civile, presenti sul nostro territorio, che hanno contribuito in modo efficiente alla gestione delle criticità.

A tutti, un ringraziamento dalla nostra comunità cittadina”.

Con queste parole, il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba.