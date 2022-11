Pollena Trocchia – Denunciato imprenditore. In 5 giorni due eventi abusivi

Poco dopo la mezzanotte a Pollena Trocchia i carabinieri hanno controllato una discoteca di via Garibaldi 395 dove era in corso un evento con circa 250/300 persone nonostante la mancanza delle autorizzazioni necessarie. Il gestore della discoteca è stato denunciato per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo. L’imprenditore non aveva rispettato i requisiti strutturali per salvaguardare l’incolumità pubblica. I militari, senza problemi dal punto divista dell’ordine pubblico, hanno interrotto la serata.

La discoteca era già stata sanzionata per gli stessi reati lo scorso 31 ottobre, anche in quella circostanza il gestore del locale aveva organizzato un evento senza alcuna autorizzazione.

I carabinieri hanno segnalato la struttura agli enti competenti.