Torre del Greco – “Dove va l’innovazione. Dati e prospettive”, se ne discute all’incubatore Stecca martedì 17 ottobre

“Dove va l’innovazione. Dati e prospettive” è il titolo dell’evento che si terrà martedì 17 ottobre alle ore 17 presso l’ incubatore di imprese Stecca di Torre del Greco. Promosso da Confindustria Salerno e Premio Best Practice, l’ ntento è quello di far emergere e valorizzare progetti innovativi e risultati concreti prodotti e promuovere la cultura dell’innovazione e dell’imprenditorialità in Italia, generando un meccanismo virtuoso di condivisione delle progettualità migliori tra imprese, spin off e start up.

Il premio, giunto alla sua XII edizione, è una grande occasione di visibilità e networking per imprese innovative e start up, per presentare i propri progetti ad una platea qualificata, fatta di investitori, centri di trasferimento tecnologico e altri soggetti con cui entrare in rete per far decollare il proprio progetto.

Martedì 17 ottobre alle ore 17 saranno presentati i White Paper realizzati per la XVII° edizione del Premio Best Practices in collaborazione di SRM – Centro Studi Intesa San Paolo

Dopo i saluti del Sindaco del Comune di Torre del Greco, Luigi Mennella, Giuliana Esposito, CEO e Founder Incubatore Stecca e Veronica Bertolini, Responsabile Marketing Strategico Banca di credito popolare, introdurrà l’evento Francesco Serravalle, Presidente Gruppo servizi Innovativi e Tecnologici Confindustria Salerno e Project Leader Premio best Practices per l’innovazione

A seguire Silvio Capasso, Responsabile Servizio Imprese e Territorio SRM per parlare di “Competenze, Connessioni e competitività; fattori chiave dello sviluppo”. I casi del greentech,agrithech ed Agritech ed aerospace”

Testimonianza Aziendale a cura di Vincenzo Benessere, CEO di Isuschem, Start-Up innovativa e spin-off del Dipartimento di Scienze Chimiche della Federico II, specializzata nella sintesi di prodotti da oli vegetali sostenibili, non legati alla filiera alimentare.



Tra le realtà più dinamiche dell’ecosistema di Stecca, è tra le 7 realtà innovative scelte da Terra Next, l’acceleratore italiano della rete nazionale di CDP.