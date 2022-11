Torre del Greco- Donna investita in pieno centro: sul posto i soccorsi, traffico in tilt

Una donna è stata investita da un’auto in pieno centro, precisamente all’incrocio tra Corso Vittorio Emanuele II e Via Cesare Battisti. Soccorsa dai passanti, sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale, che hanno allertato il 118. Al momento traffico in tilt.