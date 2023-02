Torre del Greco – Divieto di sosta in Via M. D’Africa per lavori e divieto di transito in Villa Comunale per abbattimento alberi

In considerazione della nota prot. 25322 dell’ 08 Febbraio 2023 con la quale il Direttore dei lavori della Open Fiber S.P.A.di Napoli ha chiesto l’emissione di apposita ordinanza temporanea di viabilità, per lavori di ripristino del manto stradale in diverse arterie comunali della città, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale, n. 224 dell’ 11 Febbraio 2023 il seguente dispositivo di viabilità:

VIA MARTIRI D’AFRICA – dal civico n. 01 al civico n. 43 – Divieto di sosta con rimozione forzata nei giorni 22, 23, 24 Febbraio 2023 dalle ore 07.00 alle ore 17.00.

In considerazione della nota protocollo n. 8313 del 16 Febbraio 2023, con la quale il Responsabile del Servizio Verde Pubblico del Comune di Torre del Greco ha richiesto l’adozione di apposita ordinanza di viabilità finalizzata all’intervento di abbattimento alberi nel viale prospiciente il parco comunale Villa “V. Ciaravolo”, a corso Vittorio Emanuele, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale, n. 344 del 20 Febbraio 2023 il seguente dispositivo di viabilità: