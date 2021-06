Torre del Greco – Divieti di sosta e di transito per interventi di deblattizzazione: ecco le strade interessate

In considerazione della nota prot. n. 34927/2021 – a firma della Dirigente del 6 Settore, dott.ssa Claudia Sacco – nella quale si richiede l’istituzione di un’ ordinanza di divieto di transito veicolare e di divieto di sosta per l’esecuzione di interventi di deblattizzazione da parte della Ditta “Clean Up” s.r.l., il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha emesso apposita ordinanza dirigenziale n. 2653 del 22 Giugno 2021 con cui si istituisce in:

VIALE TOSCANA: divieto di sosta ambo i lati della carreggiata con rimozione forzata, il giorno 26 Giugno 2021 dalle ore 07.00 alle ore 12.00;

VIA FONTANA: divieto di sosta ambo lati della carreggiata con rimozione forzata, il giorno 26 Giugno 2021 dalle ore 07.00 alle ore 12.00;

I VICO TROTTI: Divieto di transito veicolare – eccetto residenti – il giorno 26 Giugno 2021 dalle ore 05.00 alle ore 06.00;