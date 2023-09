Torre del Greco – Atto di indirizzo per la riqualificazione della passeggiata Porto-Scala e del parcheggio Palatucci e per realizzare una piazzetta dove sorgeva l’ex teatro Garibaldi

Riqualificazione dell’area del parcheggio Palatucci in via De Gasperi, ristrutturazione degli spazi pubblici nella zona della passeggiata Porto-Scala e realizzazione di una piazzetta lì dove una volta sorgeva l’ex teatro Garibaldi: sono le tre aree pubbliche che rientrano in una delibera approvata dalla giunta guidata dal sindaco Luigi Mennella su proposta del vicesindaco e titolare della delega ai lavori pubblici, Michele Polese. Un atto di indirizzo preciso quello dato dall’esecutivo di Torre del Greco al dirigente del settore Politiche di programmazione e assetto del territorio, che nasce – come viene spiegato nel documento licenziato nel corso dell’ultima seduta di giunta – da “attività di sopralluogo sul territorio cittadino” durante le quali è “emersa la necessità di provvedere alla sistemazione di alcune aree e spazi pubblici e di migliorare la fruibilità delle aree parcheggio”.

Trattandosi di “atto di indirizzo” al momento non sono previsti tempi né possono essere quantificati i costi degli eventuali interventi: “Si tratta però di un chiaro indirizzo politico – spiega il primo cittadino – che pone l’attenzione su tre aree dove massiccia è l’affluenza delle persone e dove è purtroppo evidente la mancanza di programmazione da parte delle amministrazioni che ci hanno preceduto. Le aree di Porto-Scala e del parcheggio Palatucci in particolare sono state al centro di un primo intervento di pulizia, che ovviamente ha dato a questi spazi un maggiore decoro ma certo non poteva avere la presunzione di sopperire alle evidenti necessità di riqualificazione che le zone in questione meritano”.

Questa decisione segue un altro indirizzo politico venuto dall’amministrazione del sindaco Mennella, che ha portato allo stanziamento dei fondi per riqualificare altri tre luoghi dove si radunano quotidianamente decine di cittadini: la villa comunale Ciaravolo di corso Vittorio Emanuele, il parco Salvo D’Acquisto in viale generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e Villa Macrina, per i quali sono programmati interventi di riqualificazione che l’ente conta di realizzare entro i prossimi mesi.