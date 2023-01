Torre del Greco – Anziano travolto e ucciso da uno scooter

Tragedia a Torre del Greco, dove un anziano è stato travolto e ucciso da uno scooter. E’ successo in via Cavallo, nei pressi dalla rotonda dell’autostrada.

Come riportato da Metropolis, secondo una prima ricostruzione, la vittima, 87 anni, stava attraversando la strada quando è sopraggiunto un motorino ad elevata velocità che lo ha falciato.

Inutili i soccorsi, all’arrivo dell’ambulanza per l’87enne non c’era già nulla da fare.

Gravemente ferito il conducente dello scooter, trasportato in ospedale.