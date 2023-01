Torre del Greco – Amministrative 2023, Alternativa Civica Popolare: ‘Progetto politico aperto a forze sociali e associazioni per contrastare le vecchie pratiche di potere’

Torre del Greco – Amministrative 2023, Alternativa Civica Popolare: ‘Progetto politico aperto a forze sociali e associazioni per contrastare le vecchie pratiche di potere’

Comunicato stampa Alternativa Civica Popolare

Alternativa Civica Popolare: un fronte democratico per una città all’altezza delle nostre aspettative contro la rassegnazione che nulla può cambiare.

Il rinnovo del parlamento ci consegna le due camere occupate a maggioranza dalla destra, non per consenso popolare, ma per meccanismi di una assurda legge elettorale. Il rischio di una vittoria della destra è presente anche in città a causa di questa amministrazione incapace di parlare in merito alle problematiche dei giovani e di ampi strati della cittadinanza, e troppo impegnata con il bilancino a risolvere esclusivamente questioni di palazzo.

“Alternativa Civica Popolare” costituitasi a Torre del Greco lancia una sfida contro la rassegnazione e mette in campo il progetto politico aperto a forze sociali, associazioni e personalità che coniughi questioni ambientali e sociali, e riponga al centro la questione morale oggi più che mai alla luce dei fondi del PNRR che dovranno essere gestiti con assoluta trasparenza.

“Alternativa Civica Popolare” con il suo progetto politico auspica la costruzione collettiva per la formazione a Torre del Greco di un nuovo schieramento che sappia contrastare le vecchie pratiche clientelari e di potere.

Sala Anita

Coordinatrice del comitato