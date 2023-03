Torre del Greco – All’istituto ‘Don Bosco – D’Assisi’ di scena la presentazione del libro ‘A Cullana ‘e curallo‘

Giovedì 9 marzo, nei locali dell’Istituto Comprensivo Statale ‘Don Bosco – D’Assisi’ si è tenuta la presentazione del libro di poesie di Salvatore De Chiara “’a Cullana ‘e curallo”.

Torrese di nascita, l’autore è attualmente impiegato al Comune di Torre del Greco, in qualità di revisore contabile. Già presidente dell’associazione ‘Bricolage’ da lui presieduta e che si occupa di attività di volontariato a sostegno di anziani e diversamente abili, nel 2010 ha fondato l’associazione di volontariato GAV (Corpo Provinciale Guardie Ambientali Volontarie Napoli) che si occupa della tutela degli animali di affezione e dell’ambiente.

“In un vernacolo fluente, senza virtuosismi ma quasi dialogico come nei racconti tramandati a voce da generazione – si legge nella prefazione della dottoressa Francesca Mari – Salvatore De Chiara esprime nella sua raccolta di liriche diversi aspetti. Dall’ampio macrocosmo dei sentimenti e dei valori in senso lato alle molteplici sfaccettature di esso…”

“Questa raccolta di poesie l’ho finito di scrivere nel 2019 e data alle stampe nel 2020, in piena pandemia – ci racconta l’Autore – . Con mia moglie Grazia, purtroppo scomparsa qualche anno fa, con cui ho fondato l’’Associazione per la tutela degli animali, espresse il desiderio di pubblicarlo in modo da destinare il ricavato per il mantenimento degli oltre quaranta tra cani e gatti. In questa raccolta di poesie ricordo alcuni dei personaggi tipici della nostra città.”

Sono intervenuti alla serata il Sindaco Giovanni Palomba, la dottoressa Arianna Bottigliero, il poeta Giovanni Damiano, la giornalista Francesca Mari e il M° Massimo Abate. L’attrice Gabriella Vitiello ha letto alcune poesie. Ha moderato la serata il giornalista Giuseppe Picciano.