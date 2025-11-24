Torre del Greco – Allerta meteo: chiusura scuole, cimitero, parchi e giardini il 25 novembre: ecco l’ordinanza

Premesso che:

– ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n.1 del 2 gennaio 2018, il Sindaco è autorità territoriale di protezione

civile;

– ai sensi dell’art. 50, comma 5 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 in caso di emergenze sanitarie o di igiene

pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale

rappresentante della comunità locale;

– ai sensi dell’art. 54, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 il Sindaco, quale Ufficiale del Governo,

adotta, con atto motivato provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali

dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la

sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche

ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

Rilevato che con Avviso regionale di allerta N. 068/2025 del 24/11/2025, la Protezione Civile della Regione

Campania, tenuto conto dei fenomeni meteorologici avversi per rovesci e temporali di moderata o forte

intensità previsti, ha dichiarato allerta meteo valida dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di domani martedì

25/11/2025 salvo ulteriori valutazioni, invitando i Sindaci:

…omissis…

1) a provvedere agli adempimenti di legge e del T.U.E.L., posti a loro carico, attraverso l’attuazione delle

misure previste per:

la salvaguardia della popolazione e dei beni esposti,

il contrasto e la mitigazione degli effetti al suolo dei fenomeni annunciati tenendo conto:

– dei principali scenari di rischio, sinteticamente indicati;

– delle caratteristiche geomorfologiche;

– dei punti di crisi del proprio territorio.

2) a comunicare via p.e.c l’attivazione del Centro Operativo Comunale (COC), ai fini dell’eventuale concorso

delle risorse regionali e del volontariato, con l’indicazione della sede, del funzionario responsabile e dei

recapiti telefonici fissi e mobili da contattare per ogni evenienza.

3) a garantire il monitoraggio delle eventuali comunicazioni p.e.c provenienti dalla SORU relative ai passaggi

di stato connessi al superamento dei valori di soglia dei pluviometri, come da procedura ex D.G.R. n. 299/05,

per l’attuazione di quanto previsto dai rispettivi piani di emergenza;

ORDINANZA SINDACALE n. 86 del 24-11-2025 2/2

Considerato che tali previsioni determinano la probabile impraticabilità delle strade con conseguenti difficoltà,

disagio e pericolo per il transito veicolare e pedonale e sconsigliano la frequentazione di luoghi, come i cimiteri,

scuole, parchi e giardini, nei quali il vento forte rende più probabile la caduta di piante, rami o altri oggetti;

Ritenuto per tali motivi al fine di scongiurare il pericolo per la pubblica incolumità di dover disporre la chiusura

delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e non, dei parchi, giardini comunali e del locale cimitero dalle

ore 00:00 alle ore 24:00 di domani martedì 25/11/2025, salvo ulteriori valutazioni.

Visti:

– gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 Testo Unico degli Enti Locali;

– l’art. 16, comma 1 del D.Lgs. n.1 del 2 gennaio 2018 Codice di protezione civile;

– il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e, in particolare, l’art.117 (Interventi d’urgenza);

– la legge 23 dicembre 1978, n. 833 di “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;

– il Decreto-legge 28 luglio 2023, n.98, convertito con legge 18 settembre 2023, n. 127;

– l’art. 650 del Codice penale;

RAVVISATA la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978,

n. 833,

per le motivazioni espresse emana la seguente

ORDINANZA

– di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e non, dei parchi, giardini comunali e del locale

cimitero dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di domani martedì 25/11/2025, riservandosi di adottare ulteriori

provvedimenti in relazione all’andamento meteorologico

INVITA

la popolazione ad adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità

DISPONE

➢ che copia del presente provvedimento venga trasmesso ai dirigenti Responsabili delle strutture oggetto

di chiusura;

➢ che della presente Ordinanza sia data divulgazione anche mediante utilizzo di social media;

➢ che la presente Ordinanza sia inviata:

a S.E. Prefetto di Napoli

alle Forze di Polizia (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Municipale)

INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 gg.

nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. a decorrere dalla data di adozione