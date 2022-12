Torre del Greco – Al Napoli il quarto memorial Ponte Morandi,

Alla presenza di Leri Bertonati, Rosa Esposito e l’Assessore allo Sport Giuseppe Speranza, si è disputato il quarto Memorial Ponte Morandi.

Il Torneo ha visto protagoniste quattro compagini under 17 di Napoli, LND Campania, Cavese e Turris.

Il primo scontro tra il Napoli e Lnd Campania ha visto vittorioso il Napoli per una rete a zero. Migliore in campo il portiere della Lnd Campania Carmine Buono.

A vincere il secondo scontro tra la Turris e la Cavese, finita ai tempi regolamentari sul risultato di 2 a 2, passa ai calci di rigore la Cavese, che ha affrontato il Napoli nella finalissima mentre a contendersi il terzo posto è stata Turris contro la Lega Nazionale dilettanti Campania.

Ad aggiudicarsi il primo posto della quarta edizione del torneo ‘Ponte Morandi’ è Il Napoli under 17, grazie alla doppietta di Stasi e ai gol di Pinzolo e Borriello, battendo la finalista e seconda classificata Cavese.

Terza classificata la padrona di casa Turris che ai rigori batte la rappresentativa della lega nazionale dilettanti della Campania.

Si aggiudica il premio come miglior portiere Iuliano della Turris, e premio come miglior realizzatore Stasi del Napoli.

La premiazione si è svolta nell’area conviviale dello stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco alla presenza delle famiglie dei quattro nostri concittadini periti nel crollo del ponte Morandi, del Sindaco Giovanni Palomba, dell’assessore allo sport Giuseppe Speranza e del Presidente del Consiglio comunale di Torre del Greco Gaetano Frulio.

Sono intervenuti alla premiazione il presidente del CR della Campania Carmine Zigarelli e la Vicepresidente della Regione Campania Loredana Raia. Un grosso applauso agli atleti che hanno onorato il Memorial.