Torre del Greco – Aggredita da un rottweiler: bimba di 3 anni in prognosi riservata al Santobono

Una bimba di 3 anni è giunta ieri all’Ospedale Maresca in gravi condizioni, dopo essere stata aggredita da un rottweiler. L’episodio sarebbe accaduto nella zona di via Montedoro. La piccola è stata trasportata al vicino nosocomio con ferite all’addome ed al torace. Vista la gravità, è stata subito trasportata al Santobono, dove ora si trova in prognosi riservata.