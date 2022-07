Pollena Trocchia – Rubinetti a secco su tutto il territorio dall’8 al 10 luglio: i dettagli

GORI comunica che la Direzione generale per il ciclo delle acque della Regione Campania per consentire i lavori di riparazione sulla condotta adduttrice San Clemente-Cercola, è costretta ad interrompere la fornitura della risorsa idrica.

L’intervento di riparazione comporterà, mancanze d’acqua e abbassamenti della pressione idrica, dalle ore 22:00 di venerdì 8 luglio fino alle ore 22:00 di domenica 10 luglio 2022, nelle seguenti strade e località del Comune di POLLENA TROCCHIA:

Intero territorio comunale

Predisposto Servizio Idrico Sostitutivo con AUTOBOTTE, dalle ore 07:00 del 09 luglio, alle ore 22:00 del 10 luglio 2022, presso:

Via Esperanto (area mercatale).

L’erogazione idrica, salvo imprevisti o aggiornamenti, riprenderà regolarmente a decorrere dalle ore 22:00 di domenica 10 luglio 2022.

Si segnala che alla regolare ripresa del servizio idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.

Informazioni per l’utenza saranno disponibili anche consultando il sito web goriacqua.com o telefonando al numero verde gratuito 800 218 270 attivo h24.