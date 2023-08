Torre del Greco – A Michelngelo Pistoletto il premio La Ginestra

di Cristina Basso

Sarà assegnato a Michelangelo Pistoletto, il grande artista protagonista dell’arte povera, la sedicesima edizione del Premio la Ginestra. Le premiazione, che si terrà mercoledì 13 settembre alle 18.30 presso la Villa Le Ginestre di Torre del Greco, sarà condotta dalla giornalista Donatella Trotta con letture di Massimiliano Foà. L’evento è organizzato dal Rotary Club Torre del greco e Comuni Vesuviani, dalla Fondazione Ente Ville Vesuviane e dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, con diversi sponsor e sostenitori. Al centro della motivazione del premio c’è l’intenzione di “riconoscere il significato di una straordinaria avventura estetica, che prova a rifondare vita e comunità in mezzo alle lacerazioni della nostra storia”. In questo senso la figura di Pistoletto, come sottolineano gli organizzatori, si nutre di temi e visioni profondamente leopardiane come l’infinito e il bello. Ma anche la capacità di farsi interprete profondo del proprio tempo, tenendo sempre unite l’esperienza individuale e quella collettiva, sempre alla ricerca di una sintesi tra passato e presente, tra artificio e natura, ma senza mai abbandonare il relativismo che inchioda ogni visione allo sguardo che la genera e all’istante in cui si realizza.