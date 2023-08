A Paolo Sorrentino Il Premio Faraglioni di Capri

di Cristina Basso

Il famoso Premio Faraglioni di Capri, che da ventotto anni viene conferito ai grandi nomi del cinema, dell’arte e della letteratura, in quell’unione speciale di cultura e mondanità che è la cifra propria dell’isola, sarà assegnato quest’anno al grande regista e premio Oscar Paolo Sorrentino, nella tradizionale esclusiva cerimonia che si terrà venerdì 1 settembre presso il teatro del Grand Hotel Quisisana. Il premio, ideato e organizzato dalla Capri Arte guidata dai Fratelli Damino, è diventato un riconoscimento prestigioso ed ambito, assegnato ad alcuni dei nomi più importanti del panorama artistico internazionale come Lucio Dalla, Alberto Sordi, Riccardo Muti, Claudia Cardinale e moltissimi altri. In una nota ufficiale del premio si legge che Paolo Sorrentino ha espresso grande gioia alla notizia della premiazione per il grande legame che dall’infanzia lo unisce all’isola blu. Anche Sorrentino con la sua visione e la sua arte rientra tra i grandi artisti e intellettuali che da sempre hanno amato l’isola, la sua natura, la sua bellezza prorompente, la sua forza magnetica. Meta privilegiata degli amanti della bellezza dai tempi di Roma fino a tutto il ‘900, Capri riesce ancora oggi a suggerire visioni e sguardi agli artisti contemporanei, mantenendo quell’allure che ne ha fatto molto più di un luogo incantevole: una vera e propria icona.