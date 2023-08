Il Musicista danese Trentemøller al Flava beach di Castel Volturno

Per la prima volta in Campania, sabato 9 settembre presso la splendida location del Flava Beach a Castel Volturno, si terrà la straordinaria esibizione live-set del grande musicista e produttore danese Trentemøller. Un incontro magico tra il mondo dell’indie e dell’elettronica, con un tocco di krautrock che promette di trasportare il pubblico in un viaggio sonoro senza suggestivo e introspettivo. L’evento è stato organizzato SubCulture, in collaborazione con l’eclettica Rockalvi, prevede l’apertura dei cancelli alle ore 22.00.

Trentemøller salirà sul palco insieme alla band, pronta a regalare al pubblico un concerto che mescola magistralmente introspezioni profonde e sonorità cupe, con influenze che spaziano dal noise rock al pop elettronico. Il repertorio si baserà principalmente sul suo ultimo album, che ha catturato l’attenzione degli amanti della musica di tutto il mondo.

La serata prenderà il via con una performance live elettronica dei Not Me But Us, duo composto da due talenti della scena musicale napoletana: Bruno Bavota e Fabrizio Somma, meglio noti per le loro collaborazioni con etichette di prestigio come Temporary Residence e Believe Records. Questi due artisti, nati sotto l’ombra del Vesuvio, si sono uniti in un progetto unico che li ha condotti verso la creazione di un album eccezionale intitolato “Two”, in uscita nel marzo del 2024 sotto l’etichetta londinese Sonic Cathedral.

Dopo le straordinarie performance live, la serata proseguirà con l’”Unconventional Party”, dove i DJ set di Slevin Korei, Demon, Safiria e Whip faranno vibrare il pubblico fino alle prime luci dell’alba.

La musica di Anders Trentemøller rappresenta un vero e proprio viaggio verso dimensioni musicali inesplorate, dove l’indie si fonde con l’elettronica e il krautrock in modo magistrale. La sua performance live è arricchita dalla presenza dell’eccezionale artista islandese Disa, che regalerà al pubblico la sua voce incantevole e le sue abilità chitarristiche. A completare la band, ci saranno Silas Tinglef alla batteria, Brian Batz alla chitarra (noto anche come la mente dietro la band dream pop/shoegaze Sleep Party People) e Jacob Haubjerg al basso, un musicista con una vasta esperienza, sia con gli Sleep Party People che con i Savage Rose, oltre al suo progetto indie pop/post punk Lustre. Inoltre, sul palco, potremo godere dell’incredibile creatività del leggendario lighting designer, Leroy Bennett, noto per il suo straordinario lavoro con artisti del calibro di Nine Inch Nails, Prince, Lady Gaga e Paul McCartney.

Una serata indimenticabile di musica elettronica e indie, evento unico per il Sud Italia.