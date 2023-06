Torre Annunziata – Sorpreso con munizioni, denunciato 18enne

Lunedì pomeriggio gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato un uomo nel parco Penniniello trovandolo in possesso di 6 cartucce cal. 7,65; pertanto, dopo averlo identificato per un 18enne di Torre Annunziata, lo hanno denunciato per detenzione abusiva di munizioni.