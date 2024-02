Torre Annunziata- Al Graziani il corso di aggiornamento professionale per giornalisti su frodi e sicurezza alimentare

Si è tenuto stamattina, presso l’aula magna dell’Istituto Superiore per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera, Graziani di Torre Annunziata, il corso di formazione professionale per giornalisti promosso dall’Associazione Giornalisti Vesuviani “Carmine Alboretti” e dall’Ordine dei giornalisti della Campania, sul tema, “Frodi e sicurezza alimentare – Deontologia del giornalista e corretta informazione per la difesa del consumatore e delle eccellenze dei territori”, molto attuale negli ultimi tempi. All’evento formativo sono intervenuti relatori di prestigio quali: Carlo Avvisati, giornalista e scrittore, moderatore; Antonio d’Errico, presidente dell’Associazione Giornalisti Vesuviani “Carmine Alboretti”; Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Campania; Ten. Col. Alessandro Cisternino, comandante dei N.A.S. di Napoli; M.llo maggiore Massimiliano Augliese dei N.A.S. di Napoli; Michele Riggi, avvocato del foro di Torre Annunziata; Daniele Carotenuto, avvocato del foro di Torre Annunziata; Anna Maria Papa, dirigente scolastico dell’Istituto Graziani e Francesco Rivoli docente dell’Istituto Graziani.

All’appuntamento formativo dei giornalisti è intervenuto per i saluti il Procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata Nunzio Fragliasso.

Interessantissime le testimonianze sulle frodi alimentare fatte dai NAS e dagli avvocati, così come il dibattito che si è sviluppato tra i relatori e i numerosissimi giornalisti presenti.