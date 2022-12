Torre Annunziata – Fuggono all’alt, arrestati due giovani

Ieri sera gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Vittorio Veneto hanno notato due persone a bordo di uno scooter che, alla vista degli operatori, hanno proseguito la corsa nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un inseguimento nel corso del quale il conducente ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, in via Settetermini, i due hanno abbandonato il mezzo per proseguire la fuga a piedi ma, con il supporto di altre pattuglie, sono stati raggiunti e bloccati.

Un 19enne di Pompei e un 18enne di Torre Annunziata sono stati arrestati per resistenza a Pubblico Ufficiale; il 18enne è stato altresì sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale poiché trovato in possesso di un involucro contenente marijuana.