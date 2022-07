Torre Annunziata – Dal 22 al 23 luglio sospesa l’erogazione idrica per lavori: ecco i dettagli

GORI comunica che per consentire opere su reti o impianti finalizzate al miglioramento del servizio, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 21:00 di venerdì 22 luglio 2022 alle ore 07:00 di sabato 23 luglio 2022, nelle seguenti zone di TORRE ANNUNZIATA:

Parco Penniniello

Parco Trieste

Traversa Adolfi

Traversa Plinio

Via Adolfi

Via Bottaro

Via Campestre

Via Carminiello

Via Castriota

Via Cavour

Via Cipriani

Via Claudio Prisco

Via Cuparella

Via Don Minzone

Via Ercole Ercoli

Via Fondo D’orto

Via Fosse Ardeatine

Via Fratelli Cervi

Via Gorizia

Via Isonzo

Via Martiri di Cefalonia

Via Melito

Via Montenero

Via Pastore

Via Piombiera

Via Plinio

Via Ponte di Zappella

Via Provinciale Schiti

Via San Francesco Di Paola

Via Sant’Alfonso Dei Liguori,

Via Sant’Antonio

Via Tagliamento,

Via Torretta di Siena,

Via Vittorio Veneto dal n.2 al n. 234

– Tutte le relative traverse –

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.