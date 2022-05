Torre Annunziata – Controlli in uno stabile, sequestrate armi e droga

Sabato mattina gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata hanno effettuato un controllo in via Bertone presso uno stabile diroccato e sottoposto a sequestro.

Nel corso dell’attività i poliziotti, in un appartamento al primo piano, hanno rinvenuto tre pistole semiautomatiche di cui una Beretta cal. 40 munita di 10 cartucce di cui una camerata con matricola punzonata, una “TT9” cal. 9 con 10 cartucce e una camerata con matricola punzonata e una “CZ99” cal.9 completa di caricatore con 10 cartucce con matricola completamente abrasa; inoltre, sono state rinvenute 340 cartucce cal. 223 ed altre 4 cal. 9.

Gli operatori hanno controllato altri due appartamenti situati ai piani superiori dove hanno altresì rinvenuto 26 sacchetti contenenti complessivamente oltre 7 kg di marijuana, 50 cartucce cal. 9, diverso materiale per la pulizia delle armi e per il confezionamento della droga.