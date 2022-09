Torre Annunziata – Allerta meteo, domani scuole chiuse

In considerazione dell’avviso di allerta meteo diramato, in data 24/09/2022 (e successiva proroga del 25/09/2022), dalla Protezione Civile della Regione Campania di colore ARANCIONE, si comunica che, con Ordinanza Commissariale del 25/09/2022, per la giornata di lunedi 26 settembre 2022 le scuole presenti sul territorio comunale, non destinate a seggio elettorale, la Villa comunale della litoranea Marconi, Villa del Parnaso di C.so Umberto I e il Cimitero Comunale resteranno chiusi.