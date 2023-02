Terremoto in Siria e Turchia – Per due giorni sotto le macerie ha protetto il suo fratellino

La tragedia immane del terremoto in Siria e Turchia ci sta restituendo non solo immagini di distruzioni viste poche volte nella storia ma – rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” -anche segnali di un’umanità che supera frontiere e dolore per restituirci la speranza che si possa ripartire e ricostruire anche quando la natura sembra volerci mandare il monito che ci sono forze della fisica che sfuggono ad ogni controllo. Alcune di queste ci vengono dal video del ritrovamento di due fratellini siriani schiacciati dalle macerie ma, ancora in vita, la cui sorella Mariam di soli 7 anni appare aver vegliato per interminabili ore e giorni sul più piccolo proteggendone il corpo con il suo. Di seguito il link del video: https://www.itemfix.com/v?t=k3w1ok