Fonte e foto sportello dei diritti

Taiwan – Uomo salvato dopo 19 ore in mare aggrappato al salvagente

Un uomo di New Taipei, a Taiwan, voleva rinfrescarsi brevemente in mare dopo il lavoro e si è addormentato sul suo salvagente, dopo però avere bevuto. Quando si è svegliato, è rimasto sorpreso di scoprire che era andato alla deriva in mare in balia delle correnti. L’uomo, 57 anni, è stato soccorso dopo le 19 da un’imbarcazione da diporto. I media locali hanno riferito che l’incidente è avvenuto a Wanli, New Taipei City, Taiwan. I vigili del fuoco locali hanno rivelato che l’uomo di 57 anni, soprannominato Hong, il 6 luglio, ha portato il suo salvagente sulla spiaggia per immergersi nell’acqua per alleviare il caldo verso le 6 o le 7 della sera, dopo essere uscito dal lavoro, quando inaspettatamente si è addormentato. Mentre era in ammollo si è svegliato già al largo dove era stato trasportato dalle forti correnti. Intorno alle 13:30 di ieri 8 luglio, alcune persone hanno preso una barca per andare a pescare a Wanli. Hanno trovato accidentalmente l’uomo che galleggiava in mare con in mano un salvagente arcobaleno e hanno allertato i vigili del fuoco. L’uomo è stato trasportato in ospedale. Quando l’ambulanza è arrivata al pronto soccorso, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, l’uomo pensava di essere in buona salute e ha lasciato l’ospedale da solo, senza entrare al pronto soccorso.