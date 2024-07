Torre del Greco – Il Maestro Filippo Romito ci parla del ‘suo’ altare

Incontriamo il maestro Filippo Romito nella palestra della scuola don Bosco, dove sta realizzando il suo altare per la prossima festa dei Quattro Altari. Gli chiediamo di raccontarci questa sua esperienza:

“Per realizzare quest’opera, ho utilizzato dei colori particolari prodotti nel 2024: sono colori silossanici che non contengono carbonato basico di piombo e, non essendo i soliti colori lavabili, alla luce restituiscono tutto il loro splendore.

“Il tema della rappresentazione è quello della pace e dell’Eucarestia, con il Cristo che emerge da questa luce forte. Inoltre, c’è la sofferenza e tanta malinconia. L’opera si compone di sedici tele per complessivi sedici metri per otto e verrà collocato in piazza Santa Croce. Vorrei poi istituire, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale una scuola, per insegnare questa tecnica ai giovani in modo da dare continuità a quest’arte retaggio di chi, come me, ha ormai una certa età.

“Vorrei infine proporre di suddividere queste opere in tanti pezzi, metterli all’asta il cui ricavato potrebbe andare in beneficenza oppure conservarli per eventuali esposizioni.”