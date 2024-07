Il Sottosegretario Silli in missione istituzionale a Panama e in Costa Rica

Il Sottosegretario agli Affari Esteri Giorgio Silli ha compiuto una missione istituzionale a Panama e in Costa Rica dal 30 giugno al 2 luglio scorsi.

Il 1 luglio a Panama, in rappresentanza del Presidente della Repubblica, il Sottosegretario Silli ha partecipato alla cerimonia di insediamento del Presidente della Repubblica José Raul Mulino Quintero, eletto lo scorso 5 maggio. “I rapporti tra Italia e Panama sono eccellenti sul piano politico ed economico, con opportunità anche in nuovi settori, in particolare scientifico-tecnologico e spaziale” ha commentato Silli, che ha osservato come attraverso il Meccanismo di Dialogo Politico bilaterale sarà possibile esplorare ulteriori sinergie e partenariati innovativi.

Il 2 luglio a San José in Costa Rica, Silli ha avuto incontri con la Vice Ministra degli Esteri Lydia Peralta Cordero, la Vice Ministra dell’Interno, Marlen Luna, l’On. Luis Fernando Mendoza Jiménez, Presidente della Commissione Esteri dell’Assemblea Legislativa, e con il Presidente della Camera di Commercio Italo-Costaricense. “Il Costa Rica è uno dei principali partner dell’Italia in America Centrale, in ragione di antichi vincoli di amicizia e di un solido rapporto, di cui, proprio nel 2024, ricorre il 160.mo anniversario” ha rilevato il Sottosegretario, che ha evidenziato l’eccellente stato dei rapporti bilaterali e le opportunità ancora da sfruttare, grazie anche al Meccanismo di Dialogo Politico di cui nei prossimi mesi sarà convocata la terza Sessione.

In occasione dei colloqui con la Vice Ministra Peralta e con la Vice Ministra Luna, il Sottosegretario Silli ha sollevato il caso della minore contesa Cora Dwyn Zardini Lucifero.