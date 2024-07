Torre del Greco – Forum dei Giovani: il bilancio della riunione del 5 luglio

In data 5 luglio 2024, presso l’aula Consiliare del Comune di Torre del Greco, si è riunito il V Consiglio del Forum dei Giovani di Torre del Greco. In una seduta di quasi tre ore, molteplici sono stati gli argomenti di discussione. I primi due punti all’ordine del giorno hanno riguardato la tematica della lotta alla discriminazione contro la comunità LGBTQIA+. Dopo ampissima discussione, il Consiglio ha stabilito il rigetto della proposta di collaborazione e concessione del patrocinio al Pride di Settembre a fronte dell’approvazione del progetto “ForumTalk: Diritti, Politica, Legge e Sessualità. La comunità LGTBQIA+ e la lotta alla discriminazione di genere”, iniziativa che vedrà i giovani coinvolti in una serie di incontri e seminari formativi riguardanti la tematica dei diritti civili e del contrasto all’omotrasfobia, cercando di analizzare la questione da diversi punti di vista: politico, legale e sessuale.

Gli altri argomenti di discussione hanno riguardato l’organizzazione di un aperitivo culturale in collaborazione con l’associazione AEC, rigettato, oltre che un progetto di “rebranding”, approvato, che contribuirà a dotare il Forum e i suoi membri di un’identità visiva nuova, riconoscibile e accattivante. Per altro, il Consiglio di ieri si inserisce perfettamente nel solco già tracciato durante la precedente seduta del 15 giugno, durante la quale si sono poste le basi per una serie di iniziative da realizzarsi già a partire dai mesi estivi, oltre ad una grande opera di riforma del regolamento interno del Forum.

<<Siamo molto contenti della sinergia creatasi con l’Amministrazione Comunale e con numerose realtà del territorio. Credo che il dialogo costante, anche con gli enti pubblici e privati della nostra Cittá, rappresenti una grande opportunità per ampliare il nostro raggio di azione nell’interesse esclusivo dei nostri giovani concittadini>> – afferma il segretario Ciro Cutolo. Dalla collaborazione con l’Amminstrazione Comunale e l’Associazione IRT in vista della Festa Dei Quattro Altari, al progetto “Mercatino del Libro”, passando per l’iniziativa “Ritmo d’Estate”, in collaborazione con il Comitato S. Anna, e l’adesione ad un progetto dell’associazione torrese Ianua Australis, nell’ambito di un avviso pubblico dell’Agenzia Italiana per la Gioventù denominata “Favorire i processi di attivazione e inclusione delle giovani generazioni”. <<Con il mercatino del libro puntiamo a riproporre un’attività particolarmente importante nel periodo di inizio anno scolastico>> – spiega il vicepresidente Cristiano Borriello.

<<Nonostante il caldo e alcune sterili polemiche non siamo intenzionati a fermarci. Continueremo le nostre attività nell’esclusivo interesse della comunità giovanile di Torre del Greco>> – conclude il presidente Alfredo Izzo