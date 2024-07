San Giorgio a Cremano – Al via il campo estivo gratuito “Anch’io sono la Protezione Civile”

San Giorgio a Cremano, 3 luglio 2024 – E’ iniziato il terzo campo estivo gratuito rivolto ai minori messo in campo dal Sindaco Giorgio Zinno. Si tratta di quello della Protezione Civile, che si svolgerà fino al 13 luglio e vede impegnati 30 ragazzi e ragazze fra i 10 e 13 anni, presso il Centro Polifunzionale in via Mazzini. Qui infatti vi è la base operativa del campo, dove ogni giorno i ragazzi si radunano, fanno colazione e iniziano le attività o presso la struttura dove sono state allestite tende dotate di arredi e strumentazioni da campo, oppure con visite guidate.

Il progetto è promosso dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile attraverso la Regione Campania e prevede la partecipazione ad attività didattiche, incentrate per lo più sulla conoscenza pratica e teorica del sistema di Protezione Civile, in particolare dei piani comunali di emergenza e del territorio, delle tecniche di primo soccorso e antincendio.

Il Sindaco ha accolto i ragazzi e dato il via a questa “avventura” che si ripete per il secondo anno con la Dott.ssa Claudia Campobasso, responsabile U.O.D. del “Centro funzionale multi-rischi della protezione civile regionale. Con loro anche il dirigente della Protezione Civile Raffaele Peluso, la responsabile Giorgia Rega e Padre Enzo di Mauro.

“Il campo è iniziato con grande entusiasmo e partecipazione ed oggi si è svolta la prima visita presso le nostre ville, dove i ragazzi hanno appreso aneddoti, storia e cultura della nostra città – ha detto il Primo Cittadino. Le prossime escursioni saranno sul Vesuvio e presso il Soru (Sala Operativa Regionale Unificata) della Protezione Civile a Napoli.”

Durante i 6 giorni di attività, i volontari saranno coadiuvati per la prima volta anche dai Carabinieri della Stazione di San Giorgio a Cremano con cui affronteranno il tema dei rischi connessi alle droghe leggere e sempre dalla Croce Rossa Italiana per le attività di Primo Soccorso. Inoltre vi saranno pedagogiste che offriranno un servizio aggiuntivo di consulenza e assistenza.

“Come ogni anno mettiamo in campo tante iniziative, tutte diverse e gratuite per bambini e adolescenti, ma anche per le famiglie – ha concluso Zinno – con l’obiettivo di dare a tutti le stesse possibilità e di vivere in una comunità inclusiva.