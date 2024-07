Ottaviano/ San Giuseppe Vesuviano/Sant’Anastasia/ Pollena Trocchia- Interventi distrettualizzazione della rete, giovedì mancanze d’acqua. I dettagli

Ottaviano

GORI comunica che per , sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 14:00 alle 23:30 di giovedì 11 luglio 2024, nelle seguenti zone di OTTAVIANO:

MASSERIA LECCI

PIAZZA ANNUNZIATA

TRATTO I DI VIA LAVINAIO

TRATTO II DI VIA LAVINAIO

VIA ALTERI FIORILLI

VIA AMMIRATI

VIA ANGELO ANNUNZIATA

VIA CACCIABELLA

VIA CAMILLO PEANO

VIA CARMINE

VIA CAVOUR

VIA CAZZELLI

VIA CAZZULLI

VIA CESARE OTTAVIANO AUGUSTO

VIA COSTANTINI

VIA CUPA PIEDITERRA

VIA CUTOLI

VIA DEGLI ABETI

VIA DELLA SETA

VIA ENRICO COLA

VIA ERCOLE PATTI

VIA EUROPA

VIA FERRANTE GONZAGA

VIA FERROVIA DELLO STATO

VIA FONTANA

VIA FRANZESI

VIA FUNARI

VIA GIOVANNI GUARINI

VIA LUCA FORTE

VIA LUIGI CARBONE

VIA LUIGI PALMIERI

VIA LUIGI SETTEMBRINI

VIA MADONNA DELLE GRAZIE

VIA MOZZONI

VIA OLIVETO

VIA PAPA GIOVANNI XXIII

VIA PARADISO

VIA PASQUALE CAPPUCCIO

VIA PATACCHI

VIA PENTELETE

VIA PIEDITERRA

VIA POZINI

VIA PRISCO DI PRISCO

VIA QUERCE

VIA RAFFAELE PAPPALARDO

VIA RAGGI

VIA RECUPE

VIA RIELLA

VIA ROMA

VIA ROSARIO A SAN GIOVANNI

VIA RUGGIERO ARCURI

VIA SALITA SAN MICHELE

VIA SAN DOMENICO

VIA SAN GIOVANNI

VIA SAN LEONARDO

VIA SAN SEVERINO

VIA SANTA TERESA

VIA SARNO

VIA SEPE LIGUORI

VIA SILENZIO

VIA TRAPPITELLA

VIA TRECASE

VIA TROFA

VIA VECCHIA SARNO

VIA VICINALE TRECASE

VIALE DELLA RINASCITA

VIALE ELENA

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

L’interruzione del servizio è dovuta agli interventi di distrettualizzazione della rete. Questa azione prevede, insieme ad altre attività, l’installazione di nuovi organi di manovra e di regolazione dei flussi idrici ed è volta alla riduzione delle perdite.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.

San Giuseppe Vesuviano

GORI comunica che per , sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 14:00 alle 23:30 di giovedì 11 luglio 2024, nelle seguenti zone di SAN GIUSEPPE VESUVIANO:

Sant’Anastasia

GORI comunica che per , sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 14:00 alle 23:30 di giovedì 11 luglio 2024, nelle seguenti zone di SANT’ANASTASIA:

LOCALITA’ MADONNA DELL’ARCO

MASSERIA COSTANZI

PIAZZA CARLO CATTANEO

PIAZZA DEL LAVORO

PIAZZA II OTTOBRE 1935

PIAZZA IV NOVEMBRE

PIAZZA TRIVIO

VIA ALCIDE DE GASPERI

VIA ALDO MORO

VIA ANTONIO D’AURIA

VIA ANTONIO GRAMSCI

VIA ARTURO TOSCANINI

VIA CADUTI SUL LAVORO

VIA CAPODIVILLA

VIA CIRCUMVALLAZIONE

VIA COPPOLA BIANCA

VIA COSTANZI

VIA COSTANZO ROMANI

VIA DANTE ALIGHIERI

VIA DEL MONTE

VIA DELLE VIGNE

VIA DOLINDO RUOTOLO

VIA EMILIO MERONE

VIA FRANCESCO PETRARCA

VIA FUSCO

VIA FUSCO MASSERIA ONDURRO

VIA GENERALE RICCARDO DE ROSA

VIA GIACOMO LEOPARDI

VIA GIOVANNI AMENDOLA

VIA GIOVANNI BOCCACCIO

VIA GIOVANNI PORZIO

VIA GIOVANNI PRIMICERIO

VIA GIUSEPPE CASTIELLO

VIA GIUSEPPE VERDI

VIA GIUSTINO FORTUNATO

VIA GUGLIELMO MARCONI

VIA IGINO GIORDANI

VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY

VIA LAGNO MADDALENA

VIA LIBERO GRASSO

VIA MADONNA DELL’ARCO

VIA MARIO DE ROSA

VIA MARRA

VIA MARRA MASSERIA MARCIANO

VIA MASSERIA FORESTA

VIA MONSIGNOR CESAR ROMERO

VIA PADRE RAIMONDO SORRENTINO

VIA PIETRO MASCAGNI

VIA POMIGLIANO

VIA RAFFAELE VIVIANI

VIA ROMA

VIA ROMANI

VIA ROMANI CENTRO

VIA ROMANI MASSERIA LIGUORI

VIA ROMANI NDURRO

VIA ROMANI VILLA FELICE

VIA SAN MICHELE ARCANGELO

VIA SANDRO PERTINI

VIA SCOGNAMIGLIO

VIA SODANO

VIA SOMMA

VIA STRETTOLA

VIA UMBERTO I

VIA VALLONE

VIA WALTER TOBAGI

VIALE BENEDETTO CROCE

VIALE DEI GERANI

VIALE DELLE ORTENSIE

VIALE ERICA

VIALE EUROPA

VIALE GANDHI

VIALE PRIMAVERA

VICOLO DELLE ROSE

VICOLO RICCIARDI

Pollena Trocchia

GORI comunica che per , sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 14:00 alle 23:30 di giovedì 11 luglio 2024, nelle seguenti zone di POLLENA TROCCHIA:

VIA CALABRESE

VIA DANTE ALIGHIERI

VIA GIUSEPPE MAZZINI

VIA MADDALENA LAGNO

