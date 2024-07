Iran – Orrore in aeroporto: tecnico della manutenzione muore risucchiato dalla turbina del motore di un aereo

Tragedia il 2 luglio 2024 allo scalo internazionale di Chah Bahar in Iran. Un Boeing 737-500 della Varesh Airlines, con registrazione EP-VAF, che effettuava il volo VRH-5858 da Tehran Mehrabad a Chah Bahar (Iran), aveva completato il volo con un atterraggio di sicurezza a Chah Bahar. Successivamente è stata eseguita la manutenzione sul motore destro (CFM56), mentre il motore era in funzione con le cappottature del motore aperte, quando un tecnico della manutenzione è entrato nella zona di sicurezza per recuperare gli attrezzi, tuttavia, è stato risucchiato nel motore ed è morto. L’aereo è ancora a terra a Chah Bahar l’8 luglio 2024. L’Iran, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha aperto un’indagine sull’incidente. Le misure di sicurezza e protezione sono severe negli aeroporti di tutto il mondo e gli incidenti sono rari nelle trafficate aerostazioni e questi incidenti hanno pochi precedenti. Tuttavia sin dall’inizio del 2024 ad oggi, per quanto è dato sapere, sono stati almeno tre incidenti simili nel mondo.