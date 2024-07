Napoli – Droga in casa, fermato 37enne

Nello scorso pomeriggio, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato un soggetto sottoposto alla misura della detenzione domiciliare.

Nel corso dell’attività, gli operatori hanno avvertito sin da subito un forte odore di sostanza stupefacente; pertanto, con l’ausilio degli agenti del Commissariato Bagnoli, è stato controllato l’appartamento dell’indagato dove sono stati rinvenuti un involucro di hashish, un altro di cocaina, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Per tali motivi, il 37enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.