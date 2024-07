Torre del Greco- Festa dei quattro altari, disposizioni del traffico in vista degli allestimenti previsti a palazzo Baronale e a corso Garibaldi

Uno dei quattro altari della festa prevista dal 19 al 21 luglio, sarà allestito negli spazi esterni di palazzo Baronale. È una delle novità più significative della ritrovata kermesse voluta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, che ripropone la manifestazione a sedici anni dall’ultima edizione. Gli altri tre saranno invece collocati a piazza Luigi Palomba, piazza Santa Croce e corso Garibaldi.

Per consentire le fasi di montaggio delle strutture, il settore autonomo polizia municipale ha predisposto una specifica ordinanza, a firma del funzionario Andrea Formisano, nella quale sono contenuti i dispositivi di viabilità necessari a favorire le manovre dei mezzi e consentire agli operai incaricati di poter lavorare liberamente.

Nello specifico, il provvedimento stabilisce che mercoledì 10 luglio, per tutta la giornata, in via Plebiscito (dall’incrocio con via Comizi fino al civico 19) e in via Comizi (tratto che va dall’incrocio con via Plebiscito fino all’incrocio con via Fontana) sia attuato il divieto di sosta.